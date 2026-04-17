Дожди почти по всей Украине, но будут исключения: в каких областях сегодня не будет осадков

Сегодня, 17 апреля, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада. Это повлечет небольшие дожди почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, большинство областей окажется под влиянием атмосферного фронта, который движется с северо-запада. Он повлечет за собой небольшие дожди.

"Только в юго-восточной части в поле повышенного давления осадков не ждем", - пояснили в Укргидрометцентре.

После прохождения фронта в западных и северных областях ветер изменится с юго-западного на северо-западный, принося более прохладный воздух.

Его скорость составит 5-10 м/с.

Температурный режим

Несмотря на облачность и дожди, температура воздуха будет оставаться относительно умеренной:

ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов;

днем воздух прогреется до +11...+16 градусов;

на Закарпатье и в юго-восточных областях будет теплее всего - там ожидается до +14...+19 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь возможен ночью и утром, однако уже днем существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, умеренный (5-10 м/с).

Температура в Киеве ночью составит +6...+8 градусов, днем поднимется до +14...+16 градусов. По области ночью ожидается +3...+8, днем - в пределах +11...+16 градусов.