Дощі майже по всій країні та до +8: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, у найближчі п’ять років світ, імовірно, переживе новий температурний рекорд, а позначка +1,5°C буде перевищена щонайменше раз.

Раніше ми писали про те, що рівень Світового океану зростає вдвічі швидше, ніж 100 років тому.

Також РБК-Україна розповідало, що підвищення рівня Світового океану через танення льодовиків призведе до підвищення рівня Чорного моря, через що можуть бути затоплені Вилкове та певні прибережні ділянки.

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