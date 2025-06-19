Вчені б’ють на сполох: рівень Світового океану зростає вдвічі швидше, ніж 100 років тому

Нове дослідження, присвячене зміні клімату у 2020-х роках, засвідчило: всі 10 ключових показників змінюються у неправильному напрямку, більшість із них - дуже стрімко. Зокрема, рівень Світового океану піднімається вдвічі швидше, ніж у минулому столітті.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію News Sky .

Що показало дослідження

Висновки авторів назвали "безпрецедентними", хоча вони й не стали несподіванкою з огляду на те, що рівень викидів парникових газів у світі залишається рекордно високим.

"Ми спостерігаємо чітку й послідовну тенденцію до погіршення ситуації", - зазначив провідний автор дослідження, професор Пірс Форстер.

Утім, темпи зростання викидів почали сповільнюватися. Це, на думку дослідників, може свідчити про наближення їхнього піка.

Підвищення рівня моря

Згідно з новими даними, від 2019 року рівень моря підвищується в середньому на 4,3 мм на рік. Це вдвічі швидше, ніж на початку ХХ століття, коли середній показник становив 1,8 мм на рік.

Хоча така динаміка й вражає, вона цілком відповідає науковим очікуванням. Потепління атмосфери спричиняє танення льодовиків, які стікають у море, а також розширення об’єму океанської води внаслідок її нагрівання.

У Великій Британії підвищення рівня моря створює ризики затоплення узбережжя, обвалів скель і руйнування будівель. За оцінками, впродовж наступних 50 років в Англії під загрозою берегової ерозії можуть опинитися близько 100 тисяч об’єктів нерухомості.

"Тривожним є те, що підвищення рівня моря, спричинене зміною клімату, відбувається досить повільно - а отже, вже зараз ми забезпечили подальше його зростання у найближчі роки й десятиліття", - заявила Д-р Еймі Сленген з Королівського нідерландського інституту морських досліджень NIOZ.

Зараз Велика Британія інвестує 7,9 мільярда фунтів стерлінгів у захист від повеней для посилення стійкості та захисту тисяч будинків, малого бізнесу й критичної інфраструктури від ризиків, що зростають.

Глобальне підвищення температури за останні 2 000 років (ілюстрація News Sky)

Тим часом обсяг парникових газів, який людство ще може викинути, щоб обмежити глобальне потепління до відносно безпечного рівня, скоротився на 74% - з 500 до 130 мільярдів тонн CO₂.

Якщо ми й надалі викидатимемо в атмосферу стільки ж парникових газів, як зараз, то вже через три роки вичерпаємо "допустиму межу", щоб утримати потепління менше ніж на 1,5 градуса. Це - умовна "межа безпеки": якщо її перевищити, наслідки змін клімату стануть набагато серйознішими й менш передбачуваними - частіші катастрофи, посухи, повені, втрати врожаїв тощо

Звіт, у якому взяли участь понад 60 вчених, також фіксує, що планета нагрівається швидше, ніж будь-коли раніше - зі "швидкістю без прецедентів" у 0,27 градуса за десятиліття.