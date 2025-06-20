Дожди почти по всей стране и до +8: прогноз погоды на завтра

Напомним, в ближайшие пять лет мир, вероятно, переживет новый температурный рекорд, а отметка +1,5°C будет превышена как минимум раз.

Ранее мы писали о том, что уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем 100 лет назад.

Также РБК-Украина рассказывало, что повышение уровня Мирового океана из-за таяния ледников приведет к повышению уровня Черного моря, из-за чего могут быть затоплены Вилково и определенные прибрежные участки.

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