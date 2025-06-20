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Дощі майже по всій країні та до +8: прогноз погоди на завтра

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 16:45
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Дощі майже по всій країні та до +8: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні очікується прохолодна та дощова погода (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні в суботу, 21 червня, очікується прохолодна та дощова погода, вночі температура впаде до +8 градусів. Опади прогнозують майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі дощі очікуються у північних областях, а також у Черкаській та Кіровоградській. Удень короткочасні опади можливі на більшій частині території країни, крім західних регіонів.

Вітер прогнозується північно-західний, швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +8+13°, а на узбережжі морів - до +17°;
  • вдень +16+21°, а в південних областях та на Закарпатті - до +24°;
  • в Карпатах нічна температура +2+7°, вдень +13+18°.

Погода у Києві та області

У Київській області також очікується хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8+13°, вдень +16+21°.

У Києві нічна температура становитиме +11+13°, вдень повітря прогріється до +20°.

Дощі майже по всій країні та до +8: прогноз погоди на завтра

Карта: на заході країни буде переважно сухо й сонячно, тоді як у центрі, на сході та півдні - зберігається ймовірність дощів (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у найближчі п’ять років світ, імовірно, переживе новий температурний рекорд, а позначка +1,5°C буде перевищена щонайменше раз.

Раніше ми писали про те, що рівень Світового океану зростає вдвічі швидше, ніж 100 років тому.

Також РБК-Україна розповідало, що підвищення рівня Світового океану через танення льодовиків призведе до підвищення рівня Чорного моря, через що можуть бути затоплені Вилкове та певні прибережні ділянки.

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