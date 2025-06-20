Дощі майже по всій країні та до +8: прогноз погоди на завтра
В Україні в суботу, 21 червня, очікується прохолодна та дощова погода, вночі температура впаде до +8 градусів. Опади прогнозують майже по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.
Погода в Україні
За даними синоптиків, вночі дощі очікуються у північних областях, а також у Черкаській та Кіровоградській. Удень короткочасні опади можливі на більшій частині території країни, крім західних регіонів.
Вітер прогнозується північно-західний, швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +8+13°, а на узбережжі морів - до +17°;
- вдень +16+21°, а в південних областях та на Закарпатті - до +24°;
- в Карпатах нічна температура +2+7°, вдень +13+18°.
Погода у Києві та області
У Київській області також очікується хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8+13°, вдень +16+21°.
У Києві нічна температура становитиме +11+13°, вдень повітря прогріється до +20°.
Карта: на заході країни буде переважно сухо й сонячно, тоді як у центрі, на сході та півдні - зберігається ймовірність дощів (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, у найближчі п’ять років світ, імовірно, переживе новий температурний рекорд, а позначка +1,5°C буде перевищена щонайменше раз.
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