Дощі майже по всій країні та до +8: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні очікується прохолодна та дощова погода (Getty Images)

В Україні в суботу, 21 червня, очікується прохолодна та дощова погода, вночі температура впаде до +8 градусів. Опади прогнозують майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.