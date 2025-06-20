Дожди почти по всей стране и до +8: прогноз погоды на завтра

В Украине в субботу, 21 июня, ожидается прохладная и дождливая погода, ночью температура упадет до +8 градусов. Осадки прогнозируют почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Карта: на западе страны будет преимущественно сухо и солнечно, тогда как в центре, на востоке и юге - сохраняется вероятность дождей (meteo.gov.ua)

В Киевской области также ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8+13°, днем +16+21°.

По данным синоптиков, ночью дожди ожидаются в северных областях, а также в Черкасской и Кировоградской. Днем кратковременные осадки возможны на большей части территории страны, кроме западных регионов.

Напомним, в ближайшие пять лет мир, вероятно, переживет новый температурный рекорд, а отметка +1,5°C будет превышена как минимум раз.

Ранее мы писали о том, что уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем 100 лет назад.

Также РБК-Украина рассказывало, что повышение уровня Мирового океана из-за таяния ледников приведет к повышению уровня Черного моря, из-за чего могут быть затоплены Вилково и определенные прибрежные участки.

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