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Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Україна, Понеділок 03 червня 2024 07:00
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Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 3 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 червня, дощі з грозами очікуються у Карпатах. Максимально повітря прогріється до 32° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

Вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 23-28°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 25-27°.

Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні на 3 червня (facebook.com/UkrHMC)

Раніше РБК-Україна розповідало, чому дощ йде не з усіх хмар, а також чи впливає цей фактор на прогнози метеорологів.

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