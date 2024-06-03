Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 3 червня, дощі з грозами очікуються у Карпатах. Максимально повітря прогріється до 32° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 23-28°.

Вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому дощ йде не з усіх хмар, а також чи впливає цей фактор на прогнози метеорологів.

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