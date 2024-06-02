А ви знали? Чому дощ іде не з усіх хмар і чи впливає це на прогноз погоди

Чи ви помічали коли-небудь, що небо все у хмарах, а дощу немає? Або ж навпаки - сонце яскраво світить, але з неба чомусь накрапає... Це може бути пов'язано з тим, що насправді дощ випадає не з усіх хмар.

РБК-Україна розповідає, чому дощ йде не з усіх хмар, а також чи впливає цей фактор на прогнози метеорологів.

Основне про хмари

Досліджуючи хмари, процес випадання дощу та різні супутні атмосферні явища, науковці дійшли висновку, що насправді дощ йде не з усіх хмар.

В цілому цей процес залежить від:

типу хмар

розміру та концентрації у них крапель

температурних умов

атмосферних умов тощо

"Хрещеним батьком" хмар називають британського хіміка та метеоролога-аматора Люка Говарда, який у презентації 1802 року запропонував Аскесіанському товариству номенклатуру хмар.

Наприкінці ІХХ століття було схвалено вже міжнародні класифікацію хмар - їхній поділ за родами, видами, різновидами і додатковими ознаками з відповідними латинськими найменуваннями.

Деякі різновиди хмар (інфографіка: uk.wikipedia.org)

Чому дощ випадає не з усіх хмар

Продовжуючи дослідження хмар і процеси формування опадів, вчені змогли дати відповідь на запитання - чому найчастіше дощ випадає не з усіх хмар.

Причина полягає зазвичай у різниці температур у різних шарах повітря.

Попри те, що кожна хмара складається з дрібних крапельок води, вони можуть бути різного розміру і розташовуватися на різній висоті. Випадання крапель відбувається, коли малі крапельки води зливаються в більші краплі або ж коли краплі води замерзають на кристалі льоду та збільшуються у розмірі.

Зазвичай опір повітря змушує крапельки води "висіти" у хмарі, проте коли вони стають завеликі - хмара опускається і "випадає" дощем. При цьому чи долетять крапельки до землі (і в якому вигляді) залежить від температури та інших атмосферних показників.

Якщо повітря у верхніх і нижніх шарах холодне і краплинки випадають кристалами льоду, на нас із неба найімовірніше падатиме сніг. Якщо зверху холодно, а знизу тепло - може піти дощ, але коли повітря і зверху і знизу відносно тепле, краплинки на шляху вниз можуть просто випаруватись і "повернутись" у хмару.

Чи впливає це на прогноз погоди

Ці та інші нюанси дійсно можуть впливати на прогноз погоди, адже метеорологи під час його формування повинні враховувати безліч факторів, та ще й мати відповідне якісне обладнання.

Однак якщо говорити про те, чи впливає на прогноз погоди саме той факт, що не всі хмари дощать, відповідь радше буде негативною.