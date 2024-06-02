А ви знали? Чому дощ іде не з усіх хмар і чи впливає це на прогноз погоди
Чи ви помічали коли-небудь, що небо все у хмарах, а дощу немає? Або ж навпаки - сонце яскраво світить, але з неба чомусь накрапає... Це може бути пов'язано з тим, що насправді дощ випадає не з усіх хмар.
РБК-Україна розповідає, чому дощ йде не з усіх хмар, а також чи впливає цей фактор на прогнози метеорологів.
Основне про хмари
Досліджуючи хмари, процес випадання дощу та різні супутні атмосферні явища, науковці дійшли висновку, що насправді дощ йде не з усіх хмар.
В цілому цей процес залежить від:
- типу хмар
- розміру та концентрації у них крапель
- температурних умов
- атмосферних умов тощо
"Хрещеним батьком" хмар називають британського хіміка та метеоролога-аматора Люка Говарда, який у презентації 1802 року запропонував Аскесіанському товариству номенклатуру хмар.
Наприкінці ІХХ століття було схвалено вже міжнародні класифікацію хмар - їхній поділ за родами, видами, різновидами і додатковими ознаками з відповідними латинськими найменуваннями.
Деякі різновиди хмар (інфографіка: uk.wikipedia.org)
Чому дощ випадає не з усіх хмар
Продовжуючи дослідження хмар і процеси формування опадів, вчені змогли дати відповідь на запитання - чому найчастіше дощ випадає не з усіх хмар.
Причина полягає зазвичай у різниці температур у різних шарах повітря.
Попри те, що кожна хмара складається з дрібних крапельок води, вони можуть бути різного розміру і розташовуватися на різній висоті. Випадання крапель відбувається, коли малі крапельки води зливаються в більші краплі або ж коли краплі води замерзають на кристалі льоду та збільшуються у розмірі.
Зазвичай опір повітря змушує крапельки води "висіти" у хмарі, проте коли вони стають завеликі - хмара опускається і "випадає" дощем. При цьому чи долетять крапельки до землі (і в якому вигляді) залежить від температури та інших атмосферних показників.
Якщо повітря у верхніх і нижніх шарах холодне і краплинки випадають кристалами льоду, на нас із неба найімовірніше падатиме сніг. Якщо зверху холодно, а знизу тепло - може піти дощ, але коли повітря і зверху і знизу відносно тепле, краплинки на шляху вниз можуть просто випаруватись і "повернутись" у хмару.
Чи впливає це на прогноз погоди
Ці та інші нюанси дійсно можуть впливати на прогноз погоди, адже метеорологи під час його формування повинні враховувати безліч факторів, та ще й мати відповідне якісне обладнання.
Однак якщо говорити про те, чи впливає на прогноз погоди саме той факт, що не всі хмари дощать, відповідь радше буде негативною.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні у перші вихідні червня.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: National Weather Service, Quora, Wikipedia.