Дожди только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 3 июня, дожди с грозами ожидаются в Карпатах. Максимально воздух прогреется до 32° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​27-32°, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей 23-28°.

Днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему дождь идет не из всех облаков, а также влияет ли этот фактор на прогнозы метеорологов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.