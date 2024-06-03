Дожди только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня
Сегодня, 3 июня, дожди с грозами ожидаются в Карпатах. Максимально воздух прогреется до 32° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями.
Днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 27-32°, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей 23-28°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-28°; в Киеве днем 25-27°.
Погода в Украине на 3 июня (facebook.com/UkrHMC)
Ранее РБК-Украина рассказывало, почему дождь идет не из всех облаков, а также влияет ли этот фактор на прогнозы метеорологов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.