Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Погода обіцяє бути всюди сухою. Хіба що на вечір короткочасні дощі будуть у західних областях, причому місцями навіть з грозою", - розповіла вона.

Детальний прогноз

Північ, Південь, Схід

За даними Укргідрометцентра, у вказаних регіонах опадів сьогодні не буде. При чому температура повітря буде триматись в наступних діапазонах:

на півдні - +25…+30 градусів;

на решті території - +20…+26 градусів.

Захід

А ось на заході без дощів не обійдеться. Правда вони будуть короткочасними, але місцями з грозами. Температура повітря тут - +25…+29 градусів.

Київ

Як розповіла Діденко, у Києві сьогодні без опадів. Температура повітря +24…+25 градусів.

Погода в Україні найближчими днями

Погода в Україні буде дощовою та одночасно спекотною з 11 по 14 липня. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.