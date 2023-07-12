Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні в Україні на більшості території буде сухо. А опади, навіть з грозами можуть бути лише увечері у західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Погода обіцяє бути всюди сухою. Хіба що на вечір короткочасні дощі будуть у західних областях, причому місцями навіть з грозою", - розповіла вона.
Північ, Південь, Схід
За даними Укргідрометцентра, у вказаних регіонах опадів сьогодні не буде. При чому температура повітря буде триматись в наступних діапазонах:
Захід
А ось на заході без дощів не обійдеться. Правда вони будуть короткочасними, але місцями з грозами. Температура повітря тут - +25…+29 градусів.
Київ
Як розповіла Діденко, у Києві сьогодні без опадів. Температура повітря +24…+25 градусів.
Погода в Україні буде дощовою та одночасно спекотною з 11 по 14 липня. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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