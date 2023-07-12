Дожди только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня в Украине на большей части территории будет сухо. А осадки, даже с грозами, могут быть только вечером в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Погода обещает быть повсюду сухой. Разве что на вечер кратковременные дожди будут в западных областях, причем местами даже с грозой", - рассказала она.
Север, Юг, Восток
По данным Укргидрометцентра, в указанных регионах осадков сегодня не будет. Причем температура воздуха будет держаться в следующих диапазонах:
Запад
А вот на западе без дождей не обойдется. Правда, они будут кратковременными, но местами с грозами. Температура воздуха здесь - +25…+29 градусов.
Киев
Как рассказала Диденко, в Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха +24…+25 градусов.
Погода в Украине будет дождливой и одновременно жаркой с 11 по 14 июля. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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