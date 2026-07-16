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Дощі лише в декількох областях: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 16.07.2026 Чт
1 хв
Де дощитиме, а де прогріє до +30?
aimg Тетяна Степанова
Дощі лише в декількох областях: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 липня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 16 липня, очікується тепла погода, майже без дощів. Невеликі опади можливі лише у декількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується спокійна, у більшості областей без опадів, погода. Лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза.

Незважаючи на північно-західний вітер, температура набуватиме досить комфортних значень приємного тепла.

Сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 25-30°.

Дощі лише в декількох областях: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 16 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 28-30°.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, яким може бути липень в Україні.

Читайте також, як насправді працюють синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.

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