Дожди лишь в нескольких областях: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 16 июля, ожидается теплая погода почти без дождей. Небольшие осадки возможны только в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине прогнозируется спокойная, в большинстве областей без осадков погода. Лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Несмотря на северо-западный ветер, температура будет приобретать достаточно комфортные значения приятного тепла.
Сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 25–30°.
Фото: какой будет погода в Украине 16 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 28-30 °.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, каким может быть июль в Украине.
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