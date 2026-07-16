Дожди лишь в нескольких областях: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 16 июля, ожидается теплая погода почти без дождей. Небольшие осадки возможны только в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется спокойная, в большинстве областей без осадков погода. Лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Несмотря на северо-западный ветер, температура будет приобретать достаточно комфортные значения приятного тепла.

Сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 25–30°.

Фото: какой будет погода в Украине 16 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 28-30 °.