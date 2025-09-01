UA

Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

Фото: погода в Україні 1 вересня буде спекотною, але з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 1 вересня буде дощовитою і спекотною водночас. У деяких районах до +37 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень дощі та гроза в центральних, східних та південних областях. 

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +26 +31 градус. У східних областях спека від +30 до +34, а місцями до +37 градусів.

Погода в Києві

У столиці 1 вересня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько +30 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень осені. Чи варто очікувати дощів - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

