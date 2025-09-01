Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

Погода в Україні

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень дощі та гроза в центральних, східних та південних областях.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +26 +31 градус. У східних областях спека від +30 до +34, а місцями до +37 градусів.



Погода в Києві

У столиці 1 вересня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько +30 градусів.

