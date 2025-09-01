Дожди и жара до +37: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

Погода в Украине

Сегодня в Украине переменная облачность. Днем дожди и гроза в центральных, восточных и южных областях.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +26 +31 градус. В восточных областях жара от +30 до +34, а местами до +37 градусов.



Погода в Киеве

В столице 1 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем около +30 градусов.

