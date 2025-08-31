Вересень розпочнеться з дощів? Прогноз погоди на перший тиждень осені
Перші дні осені принесуть в Україну і дощі, і спеку. Синоптики обіцяють грози в окремих регіонах, тоді як на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Вересень почнеться з дощів у низці областей. У понеділок опади накриють центральні, східні та південні області, можливі грози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі від +28 до +31 градуса;
- на сході від +31 до +34 градусів;
- у центрі від +26 до +30 градусів;
- на півдні від +27 до +30 градусів;
- на заході від +26 до +29 градусів.
У вівторок, 2 вересня, дощі потрохи відступлять. Опади очікуються лише у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі від +26 до +30 градусів;
- на сході від +28 до +33 градусів;
- у центрі від +28 до +31 градуса;
- на півдні від +29 до +33 градусів;
- на заході від +26 до +29 градусів.
У середу, 3 вересня, опади підмочать лише на заході. Дощі з грозами прогнозуються у Львівській, Івано-Франківської та Закарпатській областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі від +25 до +27 градусів;
- на сході від +24 до +30 градусів;
- у центрі від +27 до +30 градусів;
- на півдні від +28 до +30 градусів;
- на заході від +25 до +30 градусів.
Вже наступного дня, 4 вересня, дощі підмочать більше західних регіонів. Варто приготуватися не лише Львівській, Івано-Франківської та Закарпатській областям, але й жителям Волині, Рівненщині та Тернопільщині.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі від +25 до +28 градусів;
- на сході від +23 до +29 градусів;
- у центрі від +27 до +29 градусів;
- на півдні від +27 до +32 градусів;
- на заході від +26 до +32 градусів.
У п'ятницю, 5 вересня, дощі знову накриють лише захід України. На решті території - сухо з мінливою хмарністю.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі від +25 до +29 градусів;
- на сході від +22 до +29 градусів;
- у центрі від +27 до +29 градусів;
- на півдні від +27 до +32 градусів;
- на заході від +26 до +32 градусів.
Погода у вересні
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені. Середня температура повітря у вересні буде від +13 до +18 градусів.
Найбільше опадів очікується в Карпатах, а також в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.