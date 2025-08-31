Вересень розпочнеться з дощів? Прогноз погоди на перший тиждень осені

Перші дні осені принесуть в Україну і дощі, і спеку. Синоптики обіцяють грози в окремих регіонах, тоді як на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вересень почнеться з дощів у низці областей. У понеділок опади накриють центральні, східні та південні області, можливі грози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +28 до +31 градуса;

на сході від +31 до +34 градусів;

у центрі від +26 до +30 градусів;

на півдні від +27 до +30 градусів;

на заході від +26 до +29 градусів.

У вівторок, 2 вересня, дощі потрохи відступлять. Опади очікуються лише у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +26 до +30 градусів;

на сході від +28 до +33 градусів;

у центрі від +28 до +31 градуса;

на півдні від +29 до +33 градусів;

на заході від +26 до +29 градусів.

У середу, 3 вересня, опади підмочать лише на заході. Дощі з грозами прогнозуються у Львівській, Івано-Франківської та Закарпатській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +25 до +27 градусів;

на сході від +24 до +30 градусів;

у центрі від +27 до +30 градусів;

на півдні від +28 до +30 градусів;

на заході від +25 до +30 градусів.

Вже наступного дня, 4 вересня, дощі підмочать більше західних регіонів. Варто приготуватися не лише Львівській, Івано-Франківської та Закарпатській областям, але й жителям Волині, Рівненщині та Тернопільщині.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +25 до +28 градусів;

на сході від +23 до +29 градусів;

у центрі від +27 до +29 градусів;

на півдні від +27 до +32 градусів;

на заході від +26 до +32 градусів.

У п'ятницю, 5 вересня, дощі знову накриють лише захід України. На решті території - сухо з мінливою хмарністю.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: