Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня
Фото: погода в Україні 1 вересня буде спекотною, але з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в Україні 1 вересня буде дощовитою і спекотною водночас. У деяких районах до +37 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень дощі та гроза в центральних, східних та південних областях.
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень +26 +31 градус. У східних областях спека від +30 до +34, а місцями до +37 градусів.
Погода в Києві
У столиці 1 вересня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько +30 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень осені. Чи варто очікувати дощів - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.