Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

Фото: погода в Україні 1 вересня буде спекотною, але з дощами

Погода в Україні 1 вересня буде дощовитою і спекотною водночас. У деяких районах до +37 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень дощі та гроза в центральних, східних та південних областях. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26 +31 градус. У східних областях спека від +30 до +34, а місцями до +37 градусів.

Погода в Києві У столиці 1 вересня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько +30 градусів.

