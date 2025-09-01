ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

Україна , Понеділок 01 вересня 2025 07:00
UA EN RU
Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня Фото: погода в Україні 1 вересня буде спекотною, але з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 1 вересня буде дощовитою і спекотною водночас. У деяких районах до +37 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень дощі та гроза в центральних, східних та південних областях.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +26 +31 градус. У східних областях спека від +30 до +34, а місцями до +37 градусів.
Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

Погода в Києві

У столиці 1 вересня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько +30 градусів.
Дощі і спека до +37: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень осені. Чи варто очікувати дощів - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT
Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим