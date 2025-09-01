Дожди и жара до +37: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

Фото: погода в Украине 1 сентября будет жаркой, но с дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 1 сентября будет дождливой и жаркой одновременно. В некоторых районах до +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине переменная облачность. Днем дожди и гроза в центральных, восточных и южных областях. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26 +31 градус. В восточных областях жара от +30 до +34, а местами до +37 градусов.

Погода в Киеве В столице 1 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров в Киеве покажут днем около +30 градусов.

