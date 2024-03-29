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Дощі і шквальний вітер: погода в Україні сьогодні зіпсується

Фото: синоптики попередили про дощі в Україні 29 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 29 березня погіршиться. Очікуються дощі, а також шквальні пориви вітру у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як зазначають синоптики, усі області України сьогодні накриють помірні дощі, лише на півдні будуть дрібні опади. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Синоптики також попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с. Шквали можливі по всій території країни, крім північного сходу.

Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть у середньому від +11 до +16 градусів, але у південних областях буде аж до +20. Вночі температура опуститься до +4 +9 градусів.

Погода у Києві

Погода у столиці сьогодні буде хмарною з проясненнями. Вдень очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +12 +14, а вночі +6 +8 градусів.

Варто додати, що жителів столиці попередили про шквали і дали певні рекомендації.

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