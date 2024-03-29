Дожди и шквальный ветер: погода в Украине сегодня испортится

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, все области Украины сегодня накроют умеренные дожди, лишь на юге будут мелкие осадки. В Карпатах возможен мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. Шквалы возможны по всей территории страны, кроме северо-востока.

Столбики термометров сегодня днем покажут в среднем от +11 до +16 градусов, но в южных областях будет до +20. Ночью температура опустится до +4 +9 градусов.

Погода в Киеве

Погода в столице сегодня будет облачной с прояснениями. Днем ожидается дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +12 +14, а ночью +6 +8 градусов.