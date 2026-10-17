Дощі, хмарність і похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 17 жовтня, буде прохолодно. У низці регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометценр.
Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі.
Вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.
Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 13-18°, у східних областях до 21°, у західних областях 8-13°.
У Києві сьогодні буде хмарно, місцями невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 13-18°, у Києві 14-16°.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.
За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.
Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".