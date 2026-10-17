Дощі, хмарність і похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".