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Дощі, хмарність і похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 17 жовтня, буде прохолодно. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометценр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі.

Вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.

Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 13-18°, у східних областях до 21°, у західних областях 8-13°.

Фото: якою буде погода в Україні 17 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде хмарно, місцями невеликий дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 13-18°, у Києві 14-16°.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

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