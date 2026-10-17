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Дожди, облачность и похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 17 октября, будет прохладно. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометценр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Днем в южных и юго-восточных областях кратковременные дожди.

Утром в южной части Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях туман.

Ветер восточный, юго-восточный, на западе и юго-западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 13-18, в восточных областях до 21, в западных областях 8-13.

Фото: какой будет погода в Украине 17 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 13-18 °, в Киеве 14-16 °.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".

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