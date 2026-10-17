ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі, хмарність і похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дощі, хмарність і похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 жовтня (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні сьогодні, 17 жовтня, буде прохолодно. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометценр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі.

Вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.

Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 13-18°, у східних областях до 21°, у західних областях 8-13°.

Дощі, хмарність і похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 17 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде хмарно, місцями невеликий дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 13-18°, у Києві 14-16°.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Україна чекає на підтвердження від Пентагону і SpaceX про відновлення роботи Starshield
Україна чекає на підтвердження від Пентагону і SpaceX про відновлення роботи Starshield
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів