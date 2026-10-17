Дожди, облачность и похолодание: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 17 октября, будет прохладно. В ряде регионов прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометценр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно. Днем в южных и юго-восточных областях кратковременные дожди.
Утром в южной части Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях туман.
Ветер восточный, юго-восточный, на западе и юго-западе страны северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 13-18, в восточных областях до 21, в западных областях 8-13.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 13-18 °, в Киеве 14-16 °.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.
По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.
Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".