Дощі, грози та шквали вітру: синоптики розповіли, де чекати негоди

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.

Вночі у східних, південних, центральних та Сумській областях місцями прогнозують невеликі короткочасні дощі, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім західних та Житомирської областей, очікуються помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західних регіонах 6-11°, вдень в Україні 20-25°. У Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

В Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°. По області вночі 11-16°, вдень 20-25°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Зазначимо, що синоптики розповіли про погоду, яка очікується протягом цього робочого тижня.

РБК-Україна також повідомляло, що в Київ прийшло метеорологічне літо.

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