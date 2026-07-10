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Дощі, грози та шквали: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

07:00 10.07.2026 Пт
1 хв
У яких регіонах очікується негода?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 10 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 10 липня, знову очікуються дощі. Місцями можливі грози, град та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні короткочасні дощі, місцями грози. Усхідних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму значні дощі.

Вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі у більшості північних та центральних областей без опадів).

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 19-25°, на півдні, південному сході країни 23-28°, у західних областях 15-20°.

Фото: якою буде погода в Україні 10 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень очікується короткочасний дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 19-24°, у Києві 21-23°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

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