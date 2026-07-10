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Дожди, грозы и шквалы: чего ждать от погоды в Украине сегодня

07:00 10.07.2026 Пт
1 мин
В каких регионах ожидается непогода?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 10 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 10 июля, снова ожидаются дожди. Местами возможны грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Умеренные кратковременные дожди, местами грозы. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму сильные дожди.

Днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (ночью в большинстве северных и центральных областей без осадков).

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура днем 19-25°, на юге, юго-востоке страны 23-28°, в западных областях 15-20°.

Фото: какой будет погода в Украине 10 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем ожидается кратковременный дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 19-24 °, в Киеве 21-23 °.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

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