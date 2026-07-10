Дожди, грозы и шквалы: чего ждать от погоды в Украине сегодня
В Украине сегодня, 10 июля, снова ожидаются дожди. Местами возможны грозы, град и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Умеренные кратковременные дожди, местами грозы. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму сильные дожди.
Днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (ночью в большинстве северных и центральных областей без осадков).
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура днем 19-25°, на юге, юго-востоке страны 23-28°, в западных областях 15-20°.
Фото: какой будет погода в Украине 10 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем ожидается кратковременный дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 19-24 °, в Киеве 21-23 °.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.