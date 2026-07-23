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Дощі, грози та до +29: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 23.07.2026 Чт
1 хв
Де очікується негода?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 23 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У низці регіонів України, сьогодні, 23 липня, очікуються дощі та грози. Повітря прогріє до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптинів, сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність.

В південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози, вдень і на заході країни місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°, у східних областях до 29°, в Карпатах 12-17°.

Фото: якою буде погода в Україні 23 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.

Раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.

Йдеться про нестабільну погоду з різкими перепадами температур в різних регіонах країни.

Водночас фахівці також попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.

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