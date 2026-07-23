Дощі, грози та до +29: якою буде погода в Україні сьогодні

У низці регіонів України, сьогодні, 23 липня, очікуються дощі та грози. Повітря прогріє до +29 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптинів, сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність.
В південній частині помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози, вдень і на заході країни місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 21-26°, у східних областях до 29°, в Карпатах 12-17°.
Фото: якою буде погода в Україні 23 липня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.
Раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.
Йдеться про нестабільну погоду з різкими перепадами температур в різних регіонах країни.
Водночас фахівці також попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.