Дожди, грозы и до +29: какой будет погода в Украине сегодня

В ряде регионов Украины сегодня, 23 июля, ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреет до +29 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптинов, сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность.
В южной части умеренные, в Одесской и Крымской области значительные дожди, грозы, днем и на западе страны местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26, в восточных областях до 29, в Карпатах 12-17.
Фото: какой будет погода в Украине 23 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.
Ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.
Речь идет о нестабильной погоде с резкими перепадами температур в разных регионах страны.
В то же время специалисты также предупреждали о магнитных бурях в конце июля.