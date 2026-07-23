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Дожди, грозы и до +29: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 23.07.2026 Чт
1 мин
Где ожидается непогода?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 23 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ряде регионов Украины сегодня, 23 июля, ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреет до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптинов, сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность.

В южной части умеренные, в Одесской и Крымской области значительные дожди, грозы, днем и на западе страны местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26, в восточных областях до 29, в Карпатах 12-17.

Фото: какой будет погода в Украине 23 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.

Ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.

Речь идет о нестабильной погоде с резкими перепадами температур в разных регионах страны.

В то же время специалисты также предупреждали о магнитных бурях в конце июля.

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