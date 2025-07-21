Дощі, грози і спека: якою буде погода в Україні 21 липня

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого очікувати українцям від погоди цього тижня.

Також РБК-Україна розповідало, за тиждень в Україні зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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