Дожди, грозы и жара: какой будет погода в Украине 21 июля

Напомним, синоптики рассказали, чего ожидать украинцам от погоды на этой неделе.

Также РБК-Украина рассказывало, за неделю в Украине зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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