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Дожди, грозы и жара: какой будет погода в Украине 21 июля

Фото: погода 21 июля будет с дождями и жарой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в понедельник, 21 июля, будет с дождями и местами грозами. Однако осадки будут сопровождаться жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь прогнозируется на западе, севере и в центре Украины. Местами возможен гроза.

Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +23 +27 градусов, ночью +15 +18 градусов;
  • на востоке: днем +28 +33 градуса, ночью +17 +21;
  • в центре: днем +26 +31, ночью +16 +20 градусов;
  • на юге: днем +31 +33 градуса, ночью +19 +22;
  • на западе: днем +25 +31, ночью +14 +16 градусов.

Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков, в столице Украины сегодня тоже переменная облачность. Ветер западный, 7-12 м/с. Местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Столбики термометров покажут в Киеве днем +25 +27 градусов, а ночью +15 +17 градусов.

 

Напомним, синоптики рассказали, чего ожидать украинцам от погоды на этой неделе.

Также РБК-Украина рассказывало, за неделю в Украине зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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