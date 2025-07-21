Дожди, грозы и жара: какой будет погода в Украине 21 июля

Погода в Украине в понедельник, 21 июля, будет с дождями и местами грозами. Однако осадки будут сопровождаться жарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь прогнозируется на западе, севере и в центре Украины. Местами возможен гроза.
Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
По прогнозам синоптиков, в столице Украины сегодня тоже переменная облачность. Ветер западный, 7-12 м/с. Местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Столбики термометров покажут в Киеве днем +25 +27 градусов, а ночью +15 +17 градусов.
Напомним, синоптики рассказали, чего ожидать украинцам от погоды на этой неделе.
Также РБК-Украина рассказывало, за неделю в Украине зафиксировали 26 новых температурных рекордов.
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