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Дощі з грозами та вітер: де завтра очікувати погіршення погоди

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Україна, Неділя 14 травня 2023 15:11
Дощі з грозами та вітер: де завтра очікувати погіршення погоди Фото: захід України завтра накриють грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 15 травня, буде хмарною, але з проясненнями. Частину регіонів накриють грозові дощі зі шквальними поривами вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що завтра вночі у Карпатському регіоні, а вдень у всіх західних областях будуть короткочасні дощі, а місцями очікуються грози. Крім того, на заході прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті території нашої країни хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі у середньому +8 +13 градусів, а вдень +20 +25 градусів. На крайньому заході вдень очікується +16 +19 градусів.

У Карпатах вночі температура повітря буде у межах + 3 +8 градусів. Вдень потепліє до +9 +14 градусів.

Дощі з грозами та вітер: де завтра очікувати погіршення погоди

Погода у Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, але без дощів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря буде вночі +11 +13 градусів, а вдень потепліє до +22 +24 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у травні.

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