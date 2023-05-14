Дожди с грозами и ветер: где завтра ожидается ухудшение погоды

Погода в Украине завтра, 15 мая, будет облачная, но с прояснениями. Часть регионов накроют грозовые дожди со шквальными порывами ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что ночью в Карпатском регионе, а днем во всех западных областях будут кратковременные дожди, а местами ожидаются грозы. Кроме того, на западе прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории нашей страны облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут ночью в среднем +8 +13 градусов, а днем +20 +25 градусов. На крайнем западе днем ожидается +16 +19 градусов.

В Карпатах ночью температура воздуха будет в пределах +3 +8 градусов. Днем потеплеет до +9 +14 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, но без дождей. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет ночью +11 +13 градусов, а днем потеплеет до +22 +24 градусов.