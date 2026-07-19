Дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 19 липня, очікується контрастна погода. У низці регіонів прогнозуються дощі з грозами, град та шквали, однак повітря місцями прогріє до +31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.
У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях помірні, подекуди значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.
Вітер переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.
Фото: якою буде погода в Україні 19 липня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура по області ввдень 26-31°, у Києві 29-31°.
Нагадаємо, раніше синоптики дали загальний прогноз погоди в Україні на липень.
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