Дожди с грозами и жара: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, Житомирской, Винницкой, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях умеренные, значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 26-31°, в западных областях 22-27°.

Фото: какой будет погода в Украине 19 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 26-31°, в Киеве 29-31°.