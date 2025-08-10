ua en ru
Дощі з грозами та спека до +33: що очікує Україну завтра

Неділя 10 серпня 2025 14:54
Дощі з грозами та спека до +33: що очікує Україну завтра Фото: синоптики попередили про дощі та зливи (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні очікуються короткочасні дощі з грозами на Лівобережжі та спека на півдні. Вітер посилиться на північному сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

11 серпня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі на півночі, місцями в центральних і західних областях пройдуть короткочасні дощі, вдень на Лівобережжі можливі грози. На решті території країни опади малоймовірні.

Дощі з грозами та спека до +33: що очікує Україну завтра

Вітер південно-західний з поступовим переходом на північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. У північно-східних областях вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с.

Температурний режим розподіляється так: на півдні вночі 18-23°, вдень до 33°; на решті території вночі 12–17°, у центральних областях до 20°, вдень 23-28°, а у більшості західних, північних та Вінницькій областях - 20-25°.

Погода в Києві та області

Погода у Київській області та Києві 11 серпня буде хмарною з проясненнями. Вночі очікується короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 12–17°, у Києві - 15–17°, вдень по області 20-25°, у столиці 22-24°.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, Київ накрила сильна злива. Через дощі місто місцями підтопило, фіксувалися потужні пориви вітру.

Також частина споживачів Київської області 6 серпня тимчасово залишилася без світла через аварію на лініях.

