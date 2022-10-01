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Дожди с грозами и небольшое похолодание: прогноз погоды на завтра

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Украина, Суббота 01 октября 2022 14:57
Дожди с грозами и небольшое похолодание: прогноз погоды на завтра Фото: дожди и грозы накроют Левобережную Украину завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 2 октября, погода в некоторых областях Украины будет влажной. Ожидается небольшое похолодание, местами грозы и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ночью мелкие дожди накроют западные и северные области. Днем осадки пройдут на Левобережье, кроме Луганской области. Местами прогнозируется значительный дождь с грозой.

На остальной территории будет сухо, но облачно с прояснениями. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем на Правобережье порывы до 15-20 м/с (первый уровень опасности).

Завтра в Украине немного похолодает. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +9 +14 градусов, а днем +13 +18 градусов. На юге и востоке ночью +12 +17, а ночью до +23 градусов.

На высокогорье Карпатах завтра в течение суток +4 +9 градусов, в Крыму до +26.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области ночью ожидается дождь. Днем осадки лишь местами. Ветер южный до 12 м/с, но возможны порывы до 20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +10 +12 градусов, а днем +15 +18 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в этом месяце.

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