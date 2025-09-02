Дощі з грозами, спека та тумани: чого чекати від погоди сьогодні
Погода в Україні сьогодні буде контрастною: у низці регіонів очікуються короткочасні дощі з грозами, тоді як на сході та півдні збережеться спека до +32 градусів. На заході країни місцями утворюватиметься туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На сході, південному сході та в більшості центральних областей можливі короткочасні дощі та грози. На решті території обійдеться без опадів. У західних регіонах вночі та зранку місцями туман. Вітер буде північно-східний, 3-8 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме 13-18 градусів, на узбережжі морів до 20 градусів. Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, а на півдні та сході країни місцями підніметься до +32 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 метрів на секунду.
Температура по області вночі 13-18 градусів, вдень 24-29 градусів. У Києві вночі 16-18 градусів, вдень 24-26 градусів.
Погода по регіонах
Північ - вночі 13-16 градусів, вдень 24-27 градусів.
Схід - вночі 14-17 градусів, вдень 29-32 градуси.
Центр - вночі 14-17 градусів, вдень 25-29 градусів.
Південь - вночі 16-20 градусів, вдень 29-32 градуси.
Захід - вночі 12-15 градусів, вдень 23-27 градусів.
Нагадаємо, кліматологи підбили підсумки прохолодного серпня в Києві та з'ясували, що середньомісячна температура повітря у столиці склала 20,2 градуса тепла, що нижче кліматичної норми на 0,2 градуса.
Найхолодніше було 25 серпня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 9,9 градусів. Найтепліше було 31 числа, коли максимальна температура підвищилась до 33,1 градусів тепла.
Також стало відомо, що перші дні осені принесуть в Україну і дощі, і спеку. Синоптики обіцяють грози в окремих регіонах, тоді як на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +34.