Дощі з грозами, спека та тумани: чого чекати від погоди сьогодні

Погода в Україні сьогодні буде контрастною: у низці регіонів очікуються короткочасні дощі з грозами, тоді як на сході та півдні збережеться спека до +32 градусів. На заході країни місцями утворюватиметься туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На сході, південному сході та в більшості центральних областей можливі короткочасні дощі та грози. На решті території обійдеться без опадів. У західних регіонах вночі та зранку місцями туман. Вітер буде північно-східний, 3-8 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 13-18 градусів, на узбережжі морів до 20 градусів. Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, а на півдні та сході країни місцями підніметься до +32 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 метрів на секунду.

Температура по області вночі 13-18 градусів, вдень 24-29 градусів. У Києві вночі 16-18 градусів, вдень 24-26 градусів.

Погода по регіонах