Дожди с грозами, жара и туманы: чего ждать от погоды сегодня

Погода в Украине сегодня будет контрастной: в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами, тогда как на востоке и юге сохранится жара до +32 градусов. На западе страны местами будет образовываться туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. На востоке, юго-востоке и в большинстве центральных областей возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории обойдется без осадков. В западных регионах ночью и утром местами туман. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью составит 13-18 градусов, на побережье морей до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, а на юге и востоке страны местами поднимется до +32 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура по области ночью 13-18 градусов, днем 24-29 градусов. В Киеве ночью 16-18 градусов, днем 24-26 градусов.

Погода по регионам