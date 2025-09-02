Дожди с грозами, жара и туманы: чего ждать от погоды сегодня
Погода в Украине сегодня будет контрастной: в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами, тогда как на востоке и юге сохранится жара до +32 градусов. На западе страны местами будет образовываться туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. На востоке, юго-востоке и в большинстве центральных областей возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории обойдется без осадков. В западных регионах ночью и утром местами туман. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура ночью составит 13-18 градусов, на побережье морей до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, а на юге и востоке страны местами поднимется до +32 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура по области ночью 13-18 градусов, днем 24-29 градусов. В Киеве ночью 16-18 градусов, днем 24-26 градусов.
Погода по регионам
-
Север - ночью 13-16 градусов, днем 24-27 градусов.
-
Восток - ночью 14-17 градусов, днем 29-32 градуса.
-
Центр - ночью 14-17 градусов, днем 25-29 градусов.
-
Юг - ночью 16-20 градусов, днем 29-32 градуса.
-
Запад - ночью 12-15 градусов, днем 23-27 градусов.
Напомним, климатологи подвели итоги прохладного августа в Киеве и выяснили, что среднемесячная температура воздуха в столице составила 20,2 градуса тепла, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса.
Холоднее всего было 25 августа, когда минимальная температура снизилась под утро до 9,9 градусов. Теплее всего было 31 числа, когда максимальная температура повысилась до 33,1 градусов тепла.
Также стало известно, что первые дни осени принесут в Украину и дожди, и жару. Синоптики обещают грозы в отдельных регионах, тогда как на юге столбики термометров поднимутся до +34.