UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні 19 липня

16:05 18.07.2026 Сб
1 хв
Де завтра очікується негода?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У низці регіонів України завтра, 19 липня, очікуються дощі з грозами, град та шквали. Водночас повітря місцями прогріє до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях помірні, подекуди значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.

Фото: якою буде погода в Україні 19 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 15-17°, вдень 29-31°.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода та де чекати грози на вихідних.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві