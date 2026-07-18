Дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні 19 липня

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях помірні, подекуди значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.

Фото: якою буде погода в Україні 19 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 15-17°, вдень 29-31°.