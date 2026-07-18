Дожди с грозами возвращаются: какой будет погода в Украине 19 июля

Погода в Украине

Завтра в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, Житомирской, Винницкой, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 22-27°.

Фото: какой будет погода в Украине 19 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 15-17 °, днем 29-31 °.