Дощі з грозами накриють майже всю Україну: що очікувати від погоди сьогодні

В Україні сьогодні, 18 травня, знову дощитиме, подекуди можливі грози. Водночас повітря прогріється до +26°С.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у більшості східних областей без опадів.
Вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 18-23°, на сході країни до 26°.
Фото: карта погоди в Україні на 18 травня (facebook.com/UkrHMC)
У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями.
По області помірний дощ, подекуди гроза, у Києві короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 18-23°, у Києві 19-21°.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.
Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.