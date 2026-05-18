Дощі з грозами накриють майже всю Україну: що очікувати від погоди сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у більшості східних областей без опадів.

Вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 18-23°, на сході країни до 26°.

Фото: карта погоди в Україні на 18 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями.

По області помірний дощ, подекуди гроза, у Києві короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 19-21°.