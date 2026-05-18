Дощі з грозами накриють майже всю Україну: що очікувати від погоди сьогодні

07:00 18.05.2026 Пн
2 хв
У яких регіонах не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 18 травня, знову дощитиме, подекуди можливі грози. Водночас повітря прогріється до +26°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у більшості східних областей без опадів.

Вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 18-23°, на сході країни до 26°.

Фото: карта погоди в Україні на 18 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями.

По області помірний дощ, подекуди гроза, у Києві короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 19-21°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

