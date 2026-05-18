Дожди с грозами накроют почти всю Украину: что ожидать от погоды сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные дожди, местами грозы, в большинстве восточных областей без осадков.

Утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 18-23°, на востоке страны до 26°.

Фото: карта погоды в Украине на 18 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями.

По области умеренный дождь, местами гроза, в Киеве кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 18-23°, в Киеве 19-21°.