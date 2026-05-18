Дожди с грозами накроют почти всю Украину: что ожидать от погоды сегодня

07:00 18.05.2026 Пн
2 мин
В каких регионах не будет дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 18 мая, снова будут дожди, местами возможны грозы. В то же время воздух прогреется до +26°С.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные дожди, местами грозы, в большинстве восточных областей без осадков.

Утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 18-23°, на востоке страны до 26°.

Фото: карта погоды в Украине на 18 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями.

По области умеренный дождь, местами гроза, в Киеве кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 18-23°, в Киеве 19-21°.

Напомним, ранее мы сообщали, что начало мая принесло в Украину настоящее весеннее тепло. В нескольких регионах температура воздуха превысила многолетние климатические нормы, а сразу в шести городах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.

Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

