Дощі з грозами накриють майже всю Україну: який регіон уникне зливи

Завтра, 18 липня, зливи з грозами пройдуть майже по всій теріторії Україні. Лише південні області залишаться без дощу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її прогнозом, найсильніші опади прогнозуються на заході країни. Тут температура вдень становитиме від +17 до +23 градусів.
На півночі очікується +23…+27, у центрі – від +17 на Вінниччині до +32 у Дніпропетровській області. На сході стовпчики термометрів піднімуться до +27…+35, а на півдні, де дощу не буде, збережеться спекотна погода +28…+32 градуси.
"Дощі з грозами повсюди, окрім півдня, - повідомила Діденко.
У столиці, за даними синоптика, повітря завтра буде комфортним - близько +20 градусів, можливі дощі та грози.
Водночас Діденко попередила, що із 21-22 липня очікується підвищення температури по всій країні.
Нагадаємо, минулого тижня Львів та околиці накрила негода. Через зливу частина вулиць була підтоплена.
За даними ДСНС, лише за одну добу на Львівщині випала майже річна норма дощів, що спричинило стрімкий підйом рівня води у річках. З підтоплених територій евакуювали людей.
Також рятувальники показали повінь у Львівській області з висоти пташиного польоту..
А на півдні України помітили одразу кілька смерчів, які виникли майже одночасно. Відео вражаючого природного явища поширили у соцмережах.
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