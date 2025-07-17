Дощі з грозами накриють майже всю Україну: який регіон уникне зливи

Погода в Україні

За її прогнозом, найсильніші опади прогнозуються на заході країни. Тут температура вдень становитиме від +17 до +23 градусів.

На півночі очікується +23…+27, у центрі – від +17 на Вінниччині до +32 у Дніпропетровській області. На сході стовпчики термометрів піднімуться до +27…+35, а на півдні, де дощу не буде, збережеться спекотна погода +28…+32 градуси.

"Дощі з грозами повсюди, окрім півдня, - повідомила Діденко.

Погода у Києві

У столиці, за даними синоптика, повітря завтра буде комфортним - близько +20 градусів, можливі дощі та грози.

Водночас Діденко попередила, що із 21-22 липня очікується підвищення температури по всій країні.