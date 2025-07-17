Дожди с грозами накроют почти всю Украину: какой регион избежит ливня

Погода в Украине

По ее прогнозу, самые сильные осадки прогнозируются на западе страны. Здесь температура днем составит от +17 до +23 градусов.

На севере ожидается +23...+27, в центре - от +17 в Винницкой области до +32 в Днепропетровской области. На востоке столбики термометров поднимутся до +27...+35, а на юге, где дождя не будет, сохранится жаркая погода +28...+32 градуса.

"Дожди с грозами повсюду, кроме юга, - сообщила Диденко.

Погода в Киеве

В столице, по данным синоптика, воздух завтра будет комфортным - около +20 градусов, возможны дожди и грозы.

В то же время Диденко предупредила, что с 21-22 июля ожидается повышение температуры по всей стране.