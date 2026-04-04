UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Дощі з грозами накриють кілька областей: де сьогодні чекати опадів

07:00 04.04.2026 Сб
2 хв
В деяких областях повітря прогріється до +18 градусів
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 4 квітня, в Україну знову прийдуть дощі, подекуди з грозами. Проте вони накриють не всі області - в деяких регіонах буде без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Де сьогодні будуть дощі

За словами Діденко, опади, подекуди з грозами, пройдуть у східних областях, а також на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. На решті території України переважатиме суха погода.

В Укргідрометцентрі хмарність з проясненнями. Вночі та вранці у північно-східних регіонах місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 13-18 градусів. У західних областях вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні без опадів, очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8 градусів тепла, вдень 15-17 градусів.

Що далі з погодою

На Вербну неділю, 5 квітня, по всій Україні опадів не передбачається - буде сонячно та тепло. У Києві очікується суха погода і близько 14 градусів тепла.

Втім, уже з 7 квітня в Україну прийде похолодання. Наступного тижня температура знизиться до 4-9 градусів вдень, а вночі можливі навіть невеликі "мінуси".

Раніше синоптики попереджали про погодні "гойдалки" та прогнозували зміну погодних умов на найближчі вихідні, зокрема ймовірність заморозків на Великдень.

Також РБК-Україна підготувало розширений прогноз до кінця тижня з погодними картами.

Крім того, в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаЕкологіяПогода в Києві