Дощі з грозами накриють кілька областей: де сьогодні чекати опадів

Де сьогодні будуть дощі

За словами Діденко, опади, подекуди з грозами, пройдуть у східних областях, а також на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. На решті території України переважатиме суха погода.

В Укргідрометцентрі хмарність з проясненнями. Вночі та вранці у північно-східних регіонах місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 13-18 градусів. У західних областях вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні без опадів, очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8 градусів тепла, вдень 15-17 градусів.

Що далі з погодою

На Вербну неділю, 5 квітня, по всій Україні опадів не передбачається - буде сонячно та тепло. У Києві очікується суха погода і близько 14 градусів тепла.

Втім, уже з 7 квітня в Україну прийде похолодання. Наступного тижня температура знизиться до 4-9 градусів вдень, а вночі можливі навіть невеликі "мінуси".