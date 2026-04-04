Дожди с грозами накроют несколько областей: где сегодня ждать осадков

Где сегодня будут дожди

По словам Диденко, осадки, местами с грозами, пройдут в восточных областях, а также на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Укргидрометцентре облачность с прояснениями. Ночью и утром в северо-восточных регионах местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов. В западных областях ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 15-17 градусов.

Что дальше с погодой

На Вербное воскресенье, 5 апреля, по всей Украине осадков не предвидится - будет солнечно и тепло. В Киеве ожидается сухая погода и около 14 градусов тепла.

Впрочем, уже с 7 апреля в Украину придет похолодание. На следующей неделе температура снизится до 4-9 градусов днем, а ночью возможны даже небольшие "минусы".