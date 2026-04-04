ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі з грозами накриють кілька областей: де сьогодні чекати опадів

07:00 04.04.2026 Сб
2 хв
В деяких областях повітря прогріється до +18 градусів
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 4 квітня, в Україну знову прийдуть дощі, подекуди з грозами. Проте вони накриють не всі області - в деяких регіонах буде без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Погода готує "гойдалки": що зміниться цими вихідними і чи ймовірні заморозки на Великдень

Де сьогодні будуть дощі

За словами Діденко, опади, подекуди з грозами, пройдуть у східних областях, а також на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. На решті території України переважатиме суха погода.

В Укргідрометцентрі хмарність з проясненнями. Вночі та вранці у північно-східних регіонах місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 13-18 градусів. У західних областях вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні без опадів, очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8 градусів тепла, вдень 15-17 градусів.

Що далі з погодою

На Вербну неділю, 5 квітня, по всій Україні опадів не передбачається - буде сонячно та тепло. У Києві очікується суха погода і близько 14 градусів тепла.

Втім, уже з 7 квітня в Україну прийде похолодання. Наступного тижня температура знизиться до 4-9 градусів вдень, а вночі можливі навіть невеликі "мінуси".

Раніше синоптики попереджали про погодні "гойдалки" та прогнозували зміну погодних умов на найближчі вихідні, зокрема ймовірність заморозків на Великдень.

Також РБК-Україна підготувало розширений прогноз до кінця тижня з погодними картами.

Крім того, в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Екологія Погода в Києві
Новини
Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої