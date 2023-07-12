Дощі з градом та шквалами. Частину України завтра накриє негода

Погода в Україні завтра, 13 липня, буде спекотною, але місцями вологою. Частину областей накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, за прогнозами синоптиків, на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються дощі. Місцями можливі грози та шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

Синоптики попереджають, що у Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі сильні опади, тому є загроза підтоплення. На іншій території України без опадів.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +17 градусів, а на півдні до +20. Вдень очікується спека до +26 +31 градуса, в Одеській області - до +35.

Погода у Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, але дощів не очікується. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +15 +17 градусів, а вдень до +30.